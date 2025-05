Concert Rock – Route de Saint Rémy Maillane, 17 mai 2025 20:30, Maillane.

Bouches-du-Rhône

Concert Rock Samedi 17 mai 2025 à 20h30. Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Concert de rock à Maillane au Centre Frédéric Mistral.

Entrée libre.

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 74 06 accueil@maillane.fr

English :

Rock concert in Maillane at the Centre Frédéric Mistral.

Free admission.

German :

Rockkonzert in Maillane im Centre Frédéric Mistral.

Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto rock a Maillane presso il Centre Frédéric Mistral.

Ingresso libero.

Espanol :

Concierto de rock en Maillane, en el Centro Frédéric Mistral.

Entrada gratuita.

L’événement Concert Rock Maillane a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence