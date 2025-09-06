Concert rock Salle des fêtes Messey-sur-Grosne
Concert rock
Salle des fêtes 2 le bourg Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-06 19:30:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le groupe SIOBAN en concert à Messey sur Grosne (rock, pop, folk et plus encore..). En 1ère partie le groupe Café Clop. Ca va chauffer !
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes 2 le bourg Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 01 31 59 belkebirjenny@gmail.com
English : Concert rock
German : Concert rock
