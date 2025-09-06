Concert rock Salle des fêtes Messey-sur-Grosne

Concert rock Salle des fêtes Messey-sur-Grosne samedi 6 septembre 2025.

Concert rock

Salle des fêtes 2 le bourg Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-06 19:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le groupe SIOBAN en concert à Messey sur Grosne (rock, pop, folk et plus encore..). En 1ère partie le groupe Café Clop. Ca va chauffer !

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes 2 le bourg Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 01 31 59 belkebirjenny@gmail.com

