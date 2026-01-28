Concert rock Le sonneur bar associatif Montbron

Concert rock Le sonneur bar associatif Montbron vendredi 6 février 2026.

Concert rock

Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Concert Lazarus Heights, british Rock exceptionnel.
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06  tardoria@gmail.com

English :

Lazarus Heights concert, exceptional British Rock.

L’événement Concert rock Montbron a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord