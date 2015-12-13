Concert Rock’ N Cœur Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc
samedi 12 décembre 2026 · Rue Henri Odièvre · Saint-Romain-de-Colbosc
Informations pratiques
Saint-Romain-de-Colbosc
Concert Rock’ N Cœur
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Le Rock n’Coeur est un partenariat historique entre la Maison Pour Tous, l’École de Musique et de Danse Le Havre Seine Métropole et l’association Lever de Rideau. À titre d’exception pour cette édition 2026, la vile de Saint Romain de Colbosc et l’association Brain Dammage s’associent au projet pour présenter un concert Tribute to Pink Floyd.
Brain Damage, c’est l’histoire d’une bande de copain qui se retrouvent après plus de 30 ans, Ils sortent leurs guitares, qu’ils n’ont pas pratiqué depuis de nombreuses années et massacrent allègrement Wish you where here de Pink Floyd. Il n’en fallait pas plus pour fabriquer une légende de plus et créer un groupe Normand. D’abord un trio se forme puis rapidement une formation musicale complète se développe avec passion engagement et humilité.
Ce qui différencie Brain Damage des autres tributes à Pink Floyd c’est l’absence de chanteur Lead ou plus exactement c’est que tous les membres participent au chant, parfois en Lead, parfois dans les chœurs. Le chant féminin est à l’honneur, ce qui le distingue encore plus particulièrement .
Brain Damage est le seul tribute qui soit référencé dans l’ouvrage Pink Floyd en France de Patrick Ducher.
Brain Dammage c’est le seul tribute Normand et le seul tribute à s’attaquer à l’album mythique d’Atom Heart Mother et pour cette édition très spéciale des Choristes des Magiciens de la Nuit et de All That Joy se joignent au groupe.
Un concert total dans la tradition des concerts de Pink Floyd a partagé en famille pour découvrir et redécouvrir l’esprit de ce groupe mythique.
Samedi 12 décembre 20h / entracte de 15 minutes /
20h00 20h30 première partie école de musique et de danse Le Havre Seine Métropole
20h30 22h30 Tribute to Pink Floyd
Dimanche 13 décembre 15h /
15h00 15h30 Première partie Guitarre MPT
15h30 17h30 Tribute to Pink Floyd
Comme chaque année, en guise de billet d’entrée, chaque famille offre un jouet neuf dans son emballage d’origine .
Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92
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English : Concert Rock’ N Cœur
L’événement Concert Rock’ N Cœur Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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