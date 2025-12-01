Concert Rock’ N Cœur Soirée caritative Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Les élèves et professeurs de l’École de musique et de danse intercommunale Le Havre Seine Métropole apporteront leur touche rock en ouverture du concert avec quelques surprises musicales.

10ème édition pour ce concert caritatif de fin d’année !

À nouveau, le Siroco, l’école de musique et de danse Le Havre Seine Métropole et la Maion Pour Tous apportent leur savoir-faire et font le choix de faire lien ensemble pour proposer ce spectacle tout public. Imaginé et initié par la Maison Pour Tous, l’événement rassemble des groupes de musiciens locaux aux styles variés, certains pour la première fois sur scène !

Les jouets récoltés seront offerts par la suite aux associations solidaires du territoire.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

