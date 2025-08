Concert Rock Part 2 Haguenau

Concert Rock Part 2 Haguenau jeudi 14 août 2025.

Concert Rock Part 2

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Les grandes légendes du rock des années 60 à 80 un rendez-vous estival devenu incontournable et décliné en 2 dates pour deux répertoires qui se complètent dans le jardin de Valérie et Jean-Luc Wehinger.

Les grandes légendes du rock des années 60 à 80 un rendez-vous estival devenu incontournable et décliné en 2 dates pour deux répertoires qui se complètent dans le jardin de Valérie et Jean-Luc Wehinger.

Rendez-vous ce 14 août pour la partie 2 !

Restauration et buvette sur place à partir de 19h Tartes flambées avec les tartes de Mich’ Brasserie le Refuge

Profitez de cette pré-vente à 12€ pour les 140 places assises sous préau ! Sur place 15€

Non remboursable placement libre gratuit pour les enfants .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

English :

The great rock legends of the 60’s to 80’s: a summer event that’s become a must, with 2 dates for two complementary repertoires in the garden of Valérie and Jean-Luc Wehinger.

German :

Die großen Rocklegenden der 60er bis 80er Jahre: Ein mittlerweile unumgängliches Sommerereignis, das an zwei Terminen stattfindet und zwei sich ergänzende Repertoires im Garten von Valérie und Jean-Luc Wehinger bietet.

Italiano :

Le grandi leggende del rock dagli anni ’60 agli anni ’80: un appuntamento estivo ormai imperdibile, con 2 date per due repertori complementari nel giardino di Valérie e Jean-Luc Wehinger.

Espanol :

Las grandes leyendas del rock de los 60 a los 80: una cita estival ineludible, con 2 citas para dos repertorios complementarios en el jardín de Valérie y Jean-Luc Wehinger.

L’événement Concert Rock Part 2 Haguenau a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau