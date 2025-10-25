Concert rock « Punk à chats » de Captain Parade Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Concert rock « Punk à chats » de Captain Parade Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles samedi 25 octobre 2025.

Concert rock « Punk à chats » de Captain Parade Samedi 25 octobre, 14h00, 17h00 Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Gironde

Gratuit – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T14:50:00

Fin : 2025-10-25T17:00:00 – 2025-10-25T17:50:00

Un répertoire tout neuf pour le groupe mené par Laurent Paradot (Epiq, Gatechien, Captain parade) avec un nouvel album Punk à chats destiné au jeune public.

Le trio a concocté une dizaine de titres, de la pure douceur au son bien rock’n’roll, pour les enfants et leurs parents. Une petite dynamite en trio guitare, basse, batterie, qui parle de nos compagnons chouchou, les chats, mais pas que !

Un concert qui va faire bouger et danser en famille, et pour vous donner l’eau à la bouche voici un extrait de leur dernier album.

https://www.youtube.com/watch?v=90hRDmoatwU

Informations pratiques

Samedi 25 octobre à 14h

à 14h Durée : 0h50

Ouverture des portes 20 min avant le concert.

salle Hélène Dubourdieu du Carré des Jalles.

Gratuit, jeune public et familial

Salle Hélène Dubourdieu – Carré des Jalles Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 58 54 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/punk-a-chat/ »}] [{« data »: {« author »: « Captain Parade », « cache_age »: 86400, « description »: « »Les 4 accords magiques » est extrait de l’album « Punk u00e0 Chats »nSortie le 23/10/24nhttps://baco.lnk.to/punkachatsnu00a9&u2117 2024 Decalco musicnnTournu00e9e : nhttps://gommette-production.com/spectacle/captain-parade/nnInstagram : https://www.instagram.com/captainparade.officielnFacebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61561824629511nLinktr.ee : https://linktr.ee/captainparadennImages filmu00e9es u00e0 de l’u00e9cole Marc Mouclier d’Aigre en Charente. nBravo et merci pour votre u00e9nergie les kids … nRu00e9alisation/direction artistique : nBiscuit Production », « type »: « video », « title »: « CAPTAIN PARADE – Les 4 accords magiques (official video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/90hRDmoatwU/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=90hRDmoatwU », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTKnxPJX92aOuYSIZybHeHA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=90hRDmoatwU »}]

Un Concert rock, jeune public avec le groupe « Captain parade »

Parentalité : Captain parade