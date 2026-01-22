Concert Rock’: Red Hot Chili Pampers Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Concert Rock’: Red Hot Chili Pampers

Les Red Hot Chili Pampers représentent l’apogée de la fusion Funk Pop Rock des années 80/90. Leur album phare, Blood Sugar Sex Magic, a vendu 15 millions d’exemplaires. Préparez-vous à un concert énergique !

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

English :

Red Hot Chili Pampers represent the pinnacle of 80s/90s Funk Pop Rock fusion. Their landmark album, Blood Sugar Sex Magic, sold 15 million copies. Get ready for an energetic concert!

