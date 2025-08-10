CONCERT ROCK ROADEALS Mauguio
CONCERT ROCK ROADEALS Mauguio dimanche 10 août 2025.
CONCERT ROCK ROADEALS
351 Quai Auguste Meynier Mauguio Hérault
Concert Pop Rock proposé par l’Association des Commerçants de Carnon.
Dès 19h sur le Port.
Renseignements 04 67 50 51 15 .
351 Quai Auguste Meynier Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
English :
Pop Rock concert organized by the Carnon Merchants Association.
German :
Pop-Rock-Konzert, das von der Association des Commerçants de Carnon angeboten wird.
Italiano :
Concerto pop rock organizzato dall’Associazione dei commercianti di Carnon.
Espanol :
Concierto de Pop Rock organizado por la Asociación de Comerciantes de Carnon.
L’événement CONCERT ROCK ROADEALS Mauguio a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT MAUGUIO-CARNON