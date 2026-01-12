Concert Rock Saint-Affrique
Concert Rock Saint-Affrique samedi 17 janvier 2026.
Concert Rock
19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
1er concert de 2026 au Glass ! Venez nombreux !
Central Hashish Store sera là pour un concert Rock 60’s !!!!!!
On va se régaler ! .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1st concert of 2026 at Le Glass! Come one, come all!
L’événement Concert Rock Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)