Concert rock Salut l’Orage Bistrot Culture Ainay-le-Château

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Salut l’Orage est un groupe de rock venu de Saint Etienne pour présenter ses compositions le vendredi 18 juillet à 20h30 au Bistrot Culture.

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Salut l’Orage is a rock band from Saint Etienne who will be presenting their compositions on Friday July 18 at 8:30pm at the Bistrot Culture.

German :

Salut l’Orage ist eine Rockband aus Saint Etienne, die am Freitag, den 18. Juli um 20:30 Uhr im Bistrot Culture ihre Kompositionen vorstellt.

Italiano :

I Salut l’Orage sono una rock band di Saint Etienne che eseguirà le proprie composizioni alle 20.30 di venerdì 18 luglio al Bistrot Culture.

Espanol :

Salut l’Orage es un grupo de rock de Saint Etienne que interpretará sus propias composiciones el viernes 18 de julio a las 20.30 h en el Bistrot Culture.

