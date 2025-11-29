CONCERT ROCK SIR BOB

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Profitez d’un concert exceptionnel au café du Burgaud ! Ce groupe de rock est porté par une diversité d’influences et de styles, allant des classiques des années 70 aux sonorités plus modernes du rock garage.

Sir Bob est un groupe de rock de la région toulousaine composé de 5 membres Baptiste et Bastien guitaristes, Raphaël bassiste, Olivier batteur et Sophie chanteuse. Ces artistes se sont d’abord réunis avec une simple ambition faire de la musique ensemble. Chaque membre apporte son propre talent et sa personnalité unique à la dynamique du groupe. D’une énergie débordante, n’hésitez pas à aller les voir sur scène ils vous mettront du bon son dans vos oreilles ! Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

Enjoy an exceptional concert at the Café du Burgaud! This rock band is driven by a diversity of influences and styles, from 70s classics to the more modern sounds of garage rock.

L’événement CONCERT ROCK SIR BOB Le Burgaud a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE