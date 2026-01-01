Concert rock Tendinite + Maudits Le Lieu Bétheny

Concert rock Tendinite + Maudits

Le Lieu 26 Rue Alain Colas Bétheny Marne

Tarif : 1 – 1 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:59:00

Date(s) :

2026-01-17

Tout public

Le groupe de rock rémois TENDINITE a récemment sorti son second album intitulé The Great Depression . À cette occasion, TENDINITE invite MAUDITS, groupe rémois/parisien qui a sorti un album en novembre dernier, pour partager l’affiche avec eux.

Fondé en 2016 dans une cave humide à Reims, TENDINITE présentera The Great Depression , 6e sortie discographique et 2e album du trio rémois. Connu pour sa musique rock survitaminée, influencée par le rock’n’roll sauvage et groovy des 60’s, l’énergie du punk hardcore des 80’s et le noise rock des 90’s et 2000’s, le groupe explore dans ce nouvel album des contrées plus sombres et introspectives, sans renier ses origines.

https://tendinite999.bandcamp.com/album/the-great-depression

Un pied à Reims, l’autre à Paris, MAUDITS propose depuis 2019 une musique instrumentale contrastée, une oeuvre stéréotomique inspirée tant par le métal, le post-rock, le jazz que la trip-hop et l’ambient. Une musique tour à tour aérienne et lourde, résonnant comme la bande-son d’un film dans lequel le spectateur projette ses images mentales, perdu dans un jeu de cache-cache entre lumière et vide.

https://mauditsofficiel.bandcamp.com/album/in-situ

Et pour ambiancer la soirée en dehors des temps de concerts, le collectif rémois LA BAGARRE ! .

Le Lieu 26 Rue Alain Colas Bétheny 51450 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert rock Tendinite + Maudits

L’événement Concert rock Tendinite + Maudits Bétheny a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT de la Marne