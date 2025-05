CONCERT ROCK TO JAIL – Cox, 23 mai 2025 07:00, Cox.

Haute-Garonne

CONCERT ROCK TO JAIL ASSOCIATION ALLANT VERS Cox Haute-Garonne

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

2025-05-23

« Rock to Jail » est de retour !

Ce trio guitare basse batterie vous propose des reprises légendaires de Blues et de Rock, allant de Stevie Ray Vaughan à ZZ Top, sans oublier Beth Hart.

Il vous propose aussi des compositions originales à la musicalité harmonieuse et au groove solide. Ce concert aura lieu en mode apéro-concert, en terrasse si la météo le permet.

Une petite restauration sera également disponible avant et pendant le concert.

L’ensemble des adhérents d’Allant Vers aura plaisir de vous retrouver pour cette soirée. 0 .

ASSOCIATION ALLANT VERS

Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie monepiallantvers@gmail.com

English :

« Rock to Jail is back!

This guitar-bass-drums trio brings you legendary Blues and Rock covers, from Stevie Ray Vaughan to ZZ Top, not forgetting Beth Hart.

German :

« Rock to Jail » ist wieder da!

Dieses Trio aus Gitarre, Bass und Schlagzeug bietet Ihnen legendäre Blues- und Rock-Coverversionen von Stevie Ray Vaughan bis ZZ Top und nicht zuletzt Beth Hart.

Italiano :

« Rock to Jail » è tornato!

Questo trio chitarra basso batteria suonerà cover leggendarie di Blues e Rock, da Stevie Ray Vaughan agli ZZ Top, senza dimenticare Beth Hart.

Espanol :

« ¡Rock to Jail está de vuelta!

Este trío de guitarra, bajo y batería tocará versiones legendarias de Blues y Rock, desde Stevie Ray Vaughan a ZZ Top, sin olvidar a Beth Hart.

