Concert Rock Salle des fêtes Tostat
Concert Rock
Salle des fêtes 12 Rue du Pic du Midi Tostat Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
L’Orchestre O’Positif, groupe de 8 amis, propose un répertoire alternant tubes dans le vent pour faire monter l’ambiance jusqu’au standard rock chantés en anglais. Avec une chanteuse charismatique généreuse, puissante et tout en sourire, deux chanteurs mêlant énergie et talent, un batteur inépuisable, un bassiste métronome, tous démontrent une évidente joie d’être sur scène.
Salle des fêtes 12 Rue du Pic du Midi Tostat 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 16 48 08
English :
L’Orchestre O’Positif, a group of 8 friends, offers a repertoire ranging from upbeat hits to rock standards sung in English. With a charismatic singer who’s generous, powerful and all smiles, two singers who combine energy and talent, an inexhaustible drummer and a metronome bassist, they all demonstrate an obvious joy of being on stage.
German :
Das Orchestre O’Positif, eine Gruppe von acht Freunden, bietet ein Repertoire, das von Hits, die die Stimmung anheizen, bis hin zu Rock-Standards, die auf Englisch gesungen werden, reicht. Mit einer charismatischen Sängerin, die großzügig, kraftvoll und mit einem Lächeln auf den Lippen singt, zwei Sängern, die Energie und Talent vereinen, einem unerschöpflichen Schlagzeuger und einem metronomischen Bassisten zeigen alle eine offensichtliche Freude daran, auf der Bühne zu sein.
Italiano :
L’Orchestre O’Positif, un gruppo di 8 amici, propone un repertorio che alterna hit in levare per scatenare la festa a standard rock cantati in inglese. Con un cantante carismatico, generoso, potente e sorridente, due cantanti che uniscono energia e talento, un batterista inesauribile e un bassista metronomo, sono tutti una gioia per il palcoscenico.
Espanol :
L’Orchestre O’Positif, un grupo de 8 amigos, ofrece un repertorio que alterna éxitos alegres para animar la fiesta y estándares de rock cantados en inglés. Con un cantante carismático, generoso, potente y todo sonrisas, dos cantantes que combinan energía y talento, un batería inagotable y un bajista metrónomo, da gusto estar sobre el escenario.
L’événement Concert Rock Tostat a été mis à jour le 2025-09-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65