Concert Rock und so Weiter Weiterswiller vendredi 17 octobre 2025.

12 rue principale Weiterswiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Pendant 3 jours, Rock und so Weiter fait ses 400 cou-coups à l’Ancienne Synagogue de Weiterswiller !

Une soirée karaoké

Concerts Aurelking + Tangerine Mist

Jeux de société + clowns

Buvette et restauration tout le week-end



Un événement possible grâce au soutien de la Communauté de communes Hanau La Petite Pierre et la Commune de Weiterswiller .

12 rue principale Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 43 78 79 rockusw@gmail.com

English :

For 3 days, Rock und so Weiter will be doing its 400 strokes at the Ancienne Synagogue in Weiterswiller: concerts, games, refreshments and snacks…

German :

Drei Tage lang macht Rock und so Weiter in der ehemaligen Synagoge von Weiterswiller seine 400 Coups: Konzert, Spiele, Buvette und kleiner Imbiss…

Italiano :

Per 3 giorni, Rock und so Weiter si terrà presso la Vecchia Sinagoga di Weiterswiller, con concerti, giochi, rinfreschi e spuntini…

Espanol :

Durante 3 días, Rock und so Weiter hará todo lo posible en la Vieja Sinagoga de Weiterswiller, con conciertos, juegos, refrescos y aperitivos…

