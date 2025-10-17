Concert Rock und so Weiter Weiterswiller
Concert Rock und so Weiter Weiterswiller vendredi 17 octobre 2025.
Concert Rock und so Weiter
12 rue principale Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-10-17 14:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
Pendant 3 jours, Rock und so Weiter fait ses 400 cou-coups à l'Ancienne Synagogue de Weiterswiller concert, jeux, buvette et petite restauration…
Pendant 3 jours, Rock und so Weiter fait ses 400 cou-coups à l’Ancienne Synagogue de Weiterswiller !
Une soirée karaoké
Concerts Aurelking + Tangerine Mist
Jeux de société + clowns
Buvette et restauration tout le week-end
Un événement possible grâce au soutien de la Communauté de communes Hanau La Petite Pierre et la Commune de Weiterswiller 0 .
12 rue principale Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 43 78 79 rockusw@gmail.com
English :
For 3 days, Rock und so Weiter will be doing its 400 strokes at the Ancienne Synagogue in Weiterswiller: concerts, games, refreshments and snacks…
German :
Drei Tage lang macht Rock und so Weiter in der ehemaligen Synagoge von Weiterswiller seine 400 Coups: Konzert, Spiele, Buvette und kleiner Imbiss…
Italiano :
Per 3 giorni, Rock und so Weiter si terrà presso la Vecchia Sinagoga di Weiterswiller, con concerti, giochi, rinfreschi e spuntini…
Espanol :
Durante 3 días, Rock und so Weiter hará todo lo posible en la Vieja Sinagoga de Weiterswiller, con conciertos, juegos, refrescos y aperitivos…
