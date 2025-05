Concert Rockabilly The Gutterboys – Gas Station Saint-Antoine-de-Ficalba, 17 mai 2025 19:00, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Lot-et-Garonne

Concert Rockabilly The Gutterboys Gas Station 1 Route de Paris Barèges Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

L’influence est directement puisée dans la musique américaine des 50’s, jouée avec une énergie bien actuelle alternant entre reprises et compositions originales. Un répertoire dynamique pour vous faire vibrer et danser !

Food trucks à partir de 19h, concert à 20h30 en extérieur sous barnum.

L’influence est directement puisée dans la musique américaine des 5O’s, jouée avec une énergie bien actuelle alternant entre reprises et compositions originales. Un répertoire dynamique pour vous faire vibrer et danser !

Food trucks à partir de 19h, concert à 20h30 en extérieur sous barnum. .

Gas Station 1 Route de Paris Barèges

Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 29 37 17 gastation66@gmail.com

English : Concert Rockabilly The Gutterboys

The influence is drawn directly from American music of the 50’s, played with a contemporary energy alternating between covers and original compositions. A dynamic repertoire to get you moving and dancing!

Food trucks from 7pm, concert at 8:30pm outdoors under a tent.

German : Concert Rockabilly The Gutterboys

Der Einfluss stammt direkt aus der amerikanischen Musik der 50er Jahre, gespielt mit einer sehr aktuellen Energie, die zwischen Coverversionen und Eigenkompositionen wechselt. Ein dynamisches Repertoire, das Sie zum Schwingen und Tanzen bringen wird!

Foodtrucks ab 19 Uhr, Konzert um 20:30 Uhr im Freien unter einem Barnum.

Italiano :

L’influenza è tratta direttamente dalla musica americana degli anni ’50, suonata con un’energia contemporanea che alterna cover e composizioni originali. Un repertorio dinamico che vi farà muovere e ballare!

Food truck dalle 19.00, concerto alle 20.30 all’aperto sotto un tendone.

Espanol : Concert Rockabilly The Gutterboys

La influencia procede directamente de la música americana de los años 50, interpretada con una energía contemporánea que alterna versiones y composiciones originales. Un repertorio dinámico para moverse y bailar

Food trucks a partir de las 19:00 h, concierto a las 20:30 h al aire libre bajo una carpa.

L’événement Concert Rockabilly The Gutterboys Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Villeneuve Vallée du Lot