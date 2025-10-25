Concert Rock’n Rose Magasin à huile Couëron

Concert Rock’n Rose Magasin à huile Couëron samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 20:00 –

Gratuit : oui Entrée gratuite (participation libre aux frais de la soirée). Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

amedi 25 octobre 2025, l’association Sœurs D Dunes organise une soirée solidaire 100% rock au Magasin à Huile avec 3 groupes locaux à l’affiche : Aké, Sweet Joke et Les Ramac.Soirée organisée avec le soutien de la Ville de Couëron. A l’afficheAKE Le groupe Aké, c’est quatre membres (2 chanteuses, 1 bassiste et 1 guitariste) amateurs mais amoureux de musique qui se sont rencontres sur des projets musicaux Coueronnais (Chab’song, Ensemble chante…) et qui se sont trouvés des affinités et des goûts musicaux communs.L’envie du groupe : reprendre de façon plutôt acoustique des morceaux « classiques » du répertoire pop rock français et international des années 80, 90, 2000 et jusqu’à aujourd’hui.Reprises : The Cranberries, REM, Dolly, Kyo…https://www.facebook.com/groupeake SWEET JOKE Sweet Joke est un collectif de musiciens qui reprend des standards de la musique avec énergie et bonne humeur.Vous pourrez entendre aussi bien du reggae, du folk, du rock, de la pop … Autour d’une chanteuse, d’un batteur et d’un bassiste vous découvrirez pas de moins de cinq guitaristes pleins d’enthousiasmes communicatifs qui vous ferons vivre un moment passionnant.Reprises : Nirvana, Pixies, Blur, Offsprings, The Police, Telephone, Rita Mitsouko… RAMAC Les Ramac, c’est un groupe composé de 5 musiciens (2 guitaristes et chanteurs, 1 bassiste et chanteur, 1 pianiste et chanteur et 1 batteur) proposant quelques compositions, et jouant principalement des reprises, en puisant dans le répertoire de variété française (Francis Cabrel, Tibs, Alain Bashung, etc). Mais aussi dans le répertoire pop-rock anglais (Doors, Joe Cocker, Sting, etc).Les RAMAC – Allongé sur le sol (Live) L’association Sœurs D Dunes, qu’est-ce que c’est ? L’association « Sœurs D Dunes » réunit trois sœurs autour d’un projet commun : le « Rose Trip Sénégal 2026 ». Il s’agit d’un trek solidaire exclusivement féminin à travers le désert du Sénégal.Ce projet se déroulera en plusieurs étapes, avec des parcours quotidiens allant de 15 à 17 kilomètres à l’aide d’une boussole et une carte pour naviguer et atteindre les points de contrôle.En participant au Rose Trip Sénégal, nous avons non seulement l’occasion de découvrir des paysages à couper le souffle, mais aussi de soutenir des causes humanitaires qui nous tiennent à cœur : la lutte contre le cancer du sein : Ruban Rose et Jeune et Rose,le développement d’une école au Sénégal : Cap Eco Solidaire. Participer au Rock’n Rose ce n’est donc pas seulement passer un bon moment avec des artistes passionnés, c’est aussi avoir la possibilité de soutenir des causes importantes. Infos pratiques Soirée concert rock avec Aké, Sweet Joke et Les RamacSamedi 25 octobre 2025 – 20h (ouverture des portes)Entrée gratuite (participation libre aux frais de la soirée)Bar sur place Le Magasin à huile95 Quai Jean-Pierre-Fougerat 44220 Couëron Stationnement :Parking médiathèque Victor -JaraLes cyclistes peuvent stationner leur vélo devant le Magasin à Huile

Magasin à huile Couëron 44220

02 40 38 51 23 https://www.ville-coueron.fr/culture/magasin-a-huile/ jeunesse@mairie-coueron.fr