Concert Rockstreham, hits de 1970 à 2025

Grange aux Dîmes Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

3 groupes pop-rock en live revisitant les plus grands hits de 1970 à 2025. Événement signé Music Hub, buvette sur place.

3 groupes pop-rock en live revisitant les plus grands hits de 1970 à 2025. Événement signé Music Hub, buvette sur place. .

Grange aux Dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rockstreham, hits de 1970 à 2025

3 live pop-rock bands revisiting the greatest hits from 1970 to 2025. Music Hub event, refreshments on site.

L’événement Concert Rockstreham, hits de 1970 à 2025 Ouistreham a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Caen la Mer