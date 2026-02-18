Concert Rockstreham, hits de 1970 à 2025 Ouistreham
Concert Rockstreham, hits de 1970 à 2025
Grange aux Dîmes Ouistreham Calvados
Début : 2026-03-13 19:30:00
2026-03-13
3 groupes pop-rock en live revisitant les plus grands hits de 1970 à 2025. Événement signé Music Hub, buvette sur place.
Grange aux Dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
English : Concert Rockstreham, hits de 1970 à 2025
3 live pop-rock bands revisiting the greatest hits from 1970 to 2025. Music Hub event, refreshments on site.
