Informations pratiques

Ouistreham

Concert Rockstreham

Grange aux Dîmes Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Plusieurs groupes de Ouistreham Riva-Bella se succèdent dans la soirée. Entrée gratuite et ouverte à tous. Ambiance Rock, Pop et bonne humeur !

Plusieurs groupes de Ouistreham Riva-Bella se succèdent dans la soirée. Entrée gratuite et ouverte à tous. Ambiance Rock, Pop et bonne humeur ! Planches apéritives sur réservation. .

Grange aux Dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

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English : Concert Rockstreham

Several bands from Ouistreham Riva-Bella will be performing throughout the evening. Free entry and open to all. Rock and pop vibes and a great atmosphere!

L’événement Concert Rockstreham Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer