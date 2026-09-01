Concert Rockstreham Ouistreham
vendredi 25 septembre 2026 · Ouistreham
Informations pratiques
Ouistreham
Concert Rockstreham
Grange aux Dîmes Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Plusieurs groupes de Ouistreham Riva-Bella se succèdent dans la soirée. Entrée gratuite et ouverte à tous. Ambiance Rock, Pop et bonne humeur !
Plusieurs groupes de Ouistreham Riva-Bella se succèdent dans la soirée. Entrée gratuite et ouverte à tous. Ambiance Rock, Pop et bonne humeur ! Planches apéritives sur réservation. .
Grange aux Dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
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English : Concert Rockstreham
Several bands from Ouistreham Riva-Bella will be performing throughout the evening. Free entry and open to all. Rock and pop vibes and a great atmosphere!
L’événement Concert Rockstreham Ouistreham a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Caen la Mer
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