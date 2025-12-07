Concert Rocky Story Legacy Mulhouse

Concert Rocky Story Legacy Mulhouse dimanche 7 décembre 2025.

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07 21:00:00

2025-12-07

Qui n’a jamais couru en fredonnant l’air mythique de Rocky, chanté à tue-tête Eye of the Tiger ou frissonné devant un combat final ? Ces émotions inoubliables, on les doit aux musiques cultes composées par Bill Conti et Vince DiCola pour la saga.

Pour la première fois en France, un grand concert live entièrement dédié aux bandes originales de Rocky vous fera revivre cette énergie légendaire. Attention, ce n’est pas un ciné-concert ici, les musiciens sont sur scène, prêts à vous transporter avec des réécritures validées par Vince DiCola lui-même et réarrangées par Stephan DeReine.

Au programme des thèmes épiques, des tubes mythiques, une ambiance survoltée où vous pourrez chanter en chœur et vibrer avec des artistes de haut niveau.

Une tournée unique, des places limitées… comme le disait Rocky On ne lâche rien ! .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 accueil.parc@parcexpo.fr

