Concert Rod Barthet & Guests La Barroise Bar-le-Duc

Concert Rod Barthet & Guests

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Imaginez une seule scène avec quatre des plus grands ambassadeurs du blues hexagonal et international

– Fred CHAPELLIER maître incontesté de la guitare blues, au groove imparable.

– Neal BLACK la voix rocailleuse du Texas, une légende vivante.

– Éric SAUVIAT guitariste d’exception, fin et puissant à la fois.

– Rod BARTHET véritable orfèvre du blues moderne, artiste charismatique au timbre singulier.

Ces artistes forment une véritable DREAM TEAM du BLUES avec une alchimie explosive, où les guitares s’entrelacent, les voix se répondent et l’énergie se déchaîne.Tout public

29 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Imagine a single stage with four of the greatest ambassadors of French and international blues:

– Fred CHAPELLIER, undisputed master of the blues guitar, with an unstoppable groove.

– Neal BLACK, a living legend with his gravelly Texas voice.

– Éric SAUVIAT exceptional guitarist, both fine and powerful.

– Rod BARTHET, a true goldsmith of modern blues, a charismatic artist with a singular timbre.

These artists form a true BLUES DREAM TEAM with an explosive alchemy, where guitars intertwine, voices respond and energy is unleashed.

