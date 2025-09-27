Concert Rodeo Drive Pôle International du Cheval Longines Saint-Arnoult

Concert Rodeo Drive
Pôle International du Cheval Longines 14 Avenue Ox And Bucks Saint-Arnoult Calvados

Date: 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Depuis 33 ans, Jean-Michel Weil et ses complices du groupe Rodeo Drive se produisent dans les salles parisiennes. De l’Elysée Montmartre, au Petit Journal Montparnasse en passant par la Flèche d’Or ou encore la Dame de Canton, ils interprètent les chansons des légendes du Rock (Elvis Presley, Janis Joplin, les Rolling Stones, Cliff Richard, Eddie Cochran…). Ils vivent leur passion et la communiquent. .

Pôle International du Cheval Longines 14 Avenue Ox And Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04

English : Concert Rodeo Drive

For 33 years, Jean-Michel Weil and his Rodeo Drive bandmates have been interpreting the songs of rock legends such as Elvis Presley, Janis Joplin, the Rolling Stones, Cliff Richard and Eddie Cochran. They live and breathe their passion.

German : Concert Rodeo Drive

Seit 33 Jahren interpretieren Jean-Michel Weil und seine Bandkollegen von Rodeo Drive die Songs der Rocklegenden (Elvis Presley, Janis Joplin, die Rolling Stones, Cliff Richard, Eddie Cochran usw.). Sie leben ihre Leidenschaft und teilen sie mit anderen.

Italiano :

Da 33 anni, Jean-Michel Weil e i suoi compagni di Rodeo Drive eseguono le canzoni di leggende del rock come Elvis Presley, Janis Joplin, i Rolling Stones, Cliff Richard e Eddie Cochran. Vivono la loro passione e la trasmettono.

Espanol :

Desde hace 33 años, Jean-Michel Weil y sus compañeros de Rodeo Drive interpretan las canciones de leyendas del rock como Elvis Presley, Janis Joplin, los Rolling Stones, Cliff Richard y Eddie Cochran. Viven su pasión y la transmiten.

