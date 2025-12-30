CONCERT ROJDA LIVE ESPACE PIERRE BACHELET Dammarie Les Lys

CONCERT ROJDA LIVE Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Rojda Senses, ou Rojda en abrégé, est une chanteuse kurde contemporaine. Après avoir terminé l’école primaire, elle s’est installée à Istanbul en 1991 et a commencé à travailler et à chanter dans des groupes de musique locaux avec son frère Çiya.De 1991 à 2006, elle a été soliste dans divers groupes de musique kurde. Son premier album solo est Sebra Min, sorti en 2006. Sa musique est influencée par de nombreux chanteurs kurdes célèbres tels que Karapetê Xaço, Meyremxan, Ayse San et Merzîye Rezazî.Elle a donné de nombreux concerts au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, et son style de chant est décrit comme mélismatique traditionnel .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE PIERRE BACHELET LA CARTONNERIE – 824 AV DU LYS 77190 Dammarie Les Lys 77