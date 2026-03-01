Concert Romance Urbaine

Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Romance Urbaine est un voyage dans le cœur d’un homme où se perdent l’amour, la foi, l’envie d’un monde meilleur et un regard tendre sur l’univers qui l’entoure.

Dans ce projet de création unique, le Slam se pare du plus beau des écrins la musique classique.

Romance Urbaine est un voyage dans le cœur d’un homme où se perdent l’amour, la foi, l’envie d’un monde meilleur et un regard tendre sur l’univers qui l’entoure.

Dans ce projet de création unique, le Slam se pare du plus beau des écrins la musique classique (du baroque de Pachelbel jusqu’aux musiques de film) pour que chacun puisse s’enivrer des sons et des mots, tantôt doux et réconfortants, tantôt puissants et rythmés. 12 .

Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romance Urbaine is a journey into the heart of a man where love, faith, the desire for a better world and a tender view of the universe around him are lost.

In this unique creative project, Slam is adorned with the most beautiful of settings: classical music.

L’événement Concert Romance Urbaine Chinon a été mis à jour le 2026-03-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme