Concert romances Dorlisheim

Concert romances

1 Rue des Deux Eglises Dorlisheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 19:30:00

2026-02-21

S’il y a bien un thème central dans l’histoire de la musique, c’est l’amour… Qu’il soit passionnel, tragique ou rêveur, il est source d’inspiration pour tout artiste. La formation flûte-piano invite au dialogue et au partage des mélodies, tantôt brillantes et tantôt intérieures. Le chant de la flûte est soutenu par la rondeur et la profondeur des harmonies du piano, qui prend aussi la parole pour répondre à sa partenaire. Le chant commun des deux instruments crée une atmosphère envoûtante, et propice au voyage au travers d’œuvres romantiques, modernes et impressionnistes.

Entre les élans lyriques de Bellini et la tragédie de sa Norma , la délicatesse des timbres chez Gaubert, la passion des Romances du couple Schumann et enfin les couleurs éclatantes de la sonate de Poulenc, venez partager un moment suspendu autour de ces œuvres. .

1 Rue des Deux Eglises Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

