Concert Romano Dandies La Bergerie Eynesse

Eynesse

Concert Romano Dandies

La Bergerie 156 impasse des Mûriers Eynesse Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-10 02:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Romano Dandies, c’est avant tout l’incitation au voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est. Des Musiques, des chansons , glanées à droite à gauche au fil des voyages où seule la transmission orale existe, donnant une cohabitation a travers différentes langues de l’Europe de l’Est comme le Russe, le Serbe, le Romani, le Bulgare et le Roumain.

Une goutte d’eau supplémentaire que les Dandies apportent à cette fameuse musique tsigane. Une goutte d’eau qui vous fera voyager dans les contrées les plus sombres, les plus touchantes mais surtout les plus festives ! .

La Bergerie 156 impasse des Mûriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 59 62 07 rockthesheep33@gmail.com

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English : Concert Romano Dandies

L’événement Concert Romano Dandies Eynesse a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays Foyen