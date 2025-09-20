Concert Roméo Sennecé-lès-Mâcon- Rue Vrémontoise Mâcon
Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 23:30:00
2025-09-20
Revenu dans la lumière, le 1er février, lors de l’émission « The Voice », le chanteur Georges Brize, passé à la postérité sous le pseudonyme de Roméo, est de retour en terre mâconnaise, après deux précédents concerts en 2016 et 2017.
C’est en 1973, à l’âge de 12 ans, que l’originaire de Belleville-en-Beaujolais a connu la gloire avec le titre « Maman », vendu à 900000 exemplaires. Vous replongerez dans la nostalgie de cette période. .
Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 04 16 60 tchbourgognesud@gmail.com
