Concert Roméo Sennecé-lès-Mâcon- Rue Vrémontoise Mâcon

Concert Roméo Sennecé-lès-Mâcon- Rue Vrémontoise Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Saône-et-Loire

Concert Roméo Sennecé-lès-Mâcon- Rue Vrémontoise Salle des fêtes de Sennecé-lès-Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Revenu dans la lumière, le 1er février, lors de l’émission « The Voice », le chanteur Georges Brize, passé à la postérité sous le pseudonyme de Roméo, est de retour en terre mâconnaise, après deux précédents concerts en 2016 et 2017.

C’est en 1973, à l’âge de 12 ans, que l’originaire de Belleville-en-Beaujolais a connu la gloire avec le titre « Maman », vendu à 900000 exemplaires. Vous replongerez dans la nostalgie de cette période. .

Sennecé-lès-Mâcon- Rue Vrémontoise Salle des fêtes de Sennecé-lès-Mâcon

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 04 16 60 tchbourgognesud@gmail.com

English : Concert Roméo

German : Concert Roméo

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Roméo Mâcon a été mis à jour le 2025-06-20 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès