Concert Romeo(s) et Juliette(s) Thionville

Concert Romeo(s) et Juliette(s)

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Plongez au cœur des amours tragiques de Roméo et Juliette avec les plus belles pages musicales inspirées de Shakespeare. De la passion lyrique de Bellini à l’intensité romantique de Tchaïkovski, en passant par la puissance dramatique de Prokofiev, chaque œuvre réinvente ce mythe éternel. Trois visions musicales saisissantes qui font revivre les amants de Vérone.

Distribution Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Sous la direction de Salvatore PerriTout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

Immerse yourself in the tragic love story of Romeo and Juliet with the most beautiful musical pages inspired by Shakespeare. From the lyrical passion of Bellini to the romantic intensity of Tchaikovsky and the dramatic power of Prokofiev, each work reinvents this eternal myth. Three striking musical visions that bring the lovers of Verona to life.

Cast: Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Conducted by Salvatore Perri

German :

Tauchen Sie ein in die tragische Liebe von Romeo und Julia mit den schönsten Musikseiten, die von Shakespeare inspiriert wurden. Von Bellinis lyrischer Leidenschaft über Tschaikowskys romantische Intensität bis hin zu Prokofjews dramatischer Kraft jedes Werk erfindet diesen ewigen Mythos neu. Drei packende musikalische Visionen, die die Liebenden von Verona wieder zum Leben erwecken.

Besetzung: Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Unter der Leitung von Salvatore Perri

Italiano :

Immergetevi nel cuore della tragica storia d’amore di Romeo e Giulietta con le più belle pagine musicali ispirate a Shakespeare. Dalla passione lirica di Bellini all’intensità romantica di Tchaikovsky e alla potenza drammatica di Prokofiev, ogni opera reinventa questo mito eterno. Tre suggestive visioni musicali che fanno rivivere gli amanti di Verona.

Cast: Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Diretto da Salvatore Perri

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la trágica historia de amor de Romeo y Julieta con las más bellas páginas musicales inspiradas en Shakespeare. Desde la pasión lírica de Bellini hasta la intensidad romántica de Chaikovski y la fuerza dramática de Prokofiev, cada obra reinventa este mito eterno. Tres impactantes visiones musicales que dan vida a los amantes de Verona.

Elenco: Orquesta Sinfónica de Thionville-Moselle

Dirección: Salvatore Perri

L’événement Concert Romeo(s) et Juliette(s) Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME