Concert Romi et Sabin Casino du Val-André Pléneuf-Val-André
Concert Romi et Sabin Casino du Val-André Pléneuf-Val-André samedi 24 janvier 2026.
Concert Romi et Sabin
Casino du Val-André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Retrouvez Romi et Sabon au bar du Casino Partouche du Val-André !
Avec un répertoire pop, folk, soul et acoustique, profitez d’une soirée concert entre famille ou entre amis ! .
Casino du Val-André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Romi et Sabin Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme