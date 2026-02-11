Concert Ronald BECKER Quintet Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Concert Ronald BECKER Quintet

Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 20:30:00

2026-03-14

Le Ronald BAKER Quintet, mené par le trompettiste et chanteur américain Ronald BAKER est une des meilleures formations, jazz, blues et swing de la Scène Européenne.

Salle des Fêtes 5 Route de Plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65

English :

The Ronald BAKER Quintet, led by American trumpeter and singer Ronald BAKER, is one of the finest jazz, blues and swing bands on the European scene.

