Concert Ronan Le Bars en Trio Les Carmélites Ploërmel

Concert Ronan Le Bars en Trio

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Instrumentiste reconnu mondialement, Ronan Le Bars est un des rares virtuoses du Uilleann Pipes, cette cornemuse irlandaise au son si particulier.

Nouvelle formule concert en trio

Voyage musical dans l’univers de Ronan le Bars, des pays de Bretagne aux Nations Celtes en passant par les pays de l’Est ou encore l’Orient. Arrangements de morceaux traditionnels et compositions personnelles rythment ce spectacle unique ! .

