Concert Ronan Le Bars en Trio Les Carmélites Ploërmel
Concert Ronan Le Bars en Trio Les Carmélites Ploërmel vendredi 20 février 2026.
Concert Ronan Le Bars en Trio
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20 22:30:00
2026-02-20
Instrumentiste reconnu mondialement, Ronan Le Bars est un des rares virtuoses du Uilleann Pipes, cette cornemuse irlandaise au son si particulier.
Nouvelle formule concert en trio
Voyage musical dans l’univers de Ronan le Bars, des pays de Bretagne aux Nations Celtes en passant par les pays de l’Est ou encore l’Orient. Arrangements de morceaux traditionnels et compositions personnelles rythment ce spectacle unique ! .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
