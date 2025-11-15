Concert – Rosa Canine – Rock poétique La Ruelle Ségur-le-Château

Petits budgets 5€ / Prix d’équilibre 10€ / J’adore ce que vous faites

15€

Projet rock, chanté en français, poétique, énergique et positif. Riffs guitares percutants, batterie qui claque, basse qui martèle, voix qui entraîne. Des titres dynamiques, servis par des textes qui regardent droits, tournés vers demain sans rien renier et sans jamais donner de leçon.

Faire communion est primordial. Le rock a cette vertu et le groupe l’incarne à merveille.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

