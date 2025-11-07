Concert Rose Isléa Avermes
Concert Rose Isléa Avermes vendredi 7 novembre 2025.
Concert Rose
Isléa Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Rose nous invite à vivre sa nouvelle tournée comme un road movie musical.
Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr
English :
Rose invites us to experience her new tour as a musical road movie.
German :
Rose lädt uns ein, ihre neue Tournee wie ein musikalisches Roadmovie zu erleben.
Italiano :
Rose ci invita a vivere il suo nuovo tour come un road movie musicale.
Espanol :
Rose nos invita a vivir su nueva gira como una road movie musical.
