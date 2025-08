Concert Rose & Henri chansons ibériques Café de la Forge Guillac

Concert Rose & Henri chansons ibériques

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2025-08-08 20:30:00

2025-08-08

Laissez-vous emporter par l’univers singulier de « Rose & Henri », un duo complice qui mêle compositions originales et reprises. La rencontre d’Henri, guitariste issu de la scène rock, et de Rose, chanteuse galicienne au parcours musical riche, donne naissance à un répertoire envoûtant, à la fois poétique et vibrant. Sur scène, leur alchimie opère instantanément, offrant au public une parenthèse chaleureuse où les mélodies douces s’entrelacent avec des rythmiques captivantes, pour un moment musical hors du temps ! Dès 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

