Concert Roseline Louise Raillot Gosse Val-de-Scie

Concert Roseline Louise Raillot Gosse

Collégiale Notre-Dame Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Roseline Louise Raillot Gosse, compositrice normande, vous invite à découvrir ses créations où se mêlent poésie, joie, émotions, entrain…

Avec Kouchyar Shahroudi (flûte), Hélène Latour (violoncelle), Johanna de Cloître (piano, orgue, chant), Jeremy Cathieutel (piano, orgue), Margot Messler (chant), Astrid Déhais (accordéon).

Organisé par Rouen Piano avec l’aide d’Auffay Art et Culture. .

Collégiale Notre-Dame Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 00 88

