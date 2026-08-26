Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS

Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Soirée estivale animée par un concert de musique acoustique au fronton du Bas Cambo .

Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS

L’événement Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cambo les Bains