AGENDA · Cambo-les-Bains
Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS Cambo-les-Bains
jeudi 27 août 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS
Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Soirée estivale animée par un concert de musique acoustique au fronton du Bas Cambo .
Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS
L’événement Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cambo les Bains
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