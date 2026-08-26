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AGENDA · Cambo-les-Bains

Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS Cambo-les-Bains

jeudi 27 août 2026 · Cambo-les-Bains

Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Fronton du Bas Cambo
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS

Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Soirée estivale animée par un concert de musique acoustique au fronton du Bas Cambo   .

Fronton du Bas Cambo Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 

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English : Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS

L’événement Concert ROSEWOOD ACOUSTIC COVERS Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cambo les Bains

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