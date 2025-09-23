Concert Rosheim
Concert Rosheim mardi 23 septembre 2025.
Concert
9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin
Début : Mardi 2025-09-23 20:00:00
fin : 2025-09-23 21:30:00
2025-09-23
Un concert folk intimiste où voix, piano et guitare s’unissent pour offrir une parenthèse musicale douce et envoûtante, pleine d’émotion et de chaleur.
Une soirée musicale intimiste à la médiathèque de Rosheim, portée par la voix envoutante de Ballerine. Accompagnée au piano et à la guitare, l’artiste vous propose un voyage à travers son univers folk, mêlant douceur, émotion et authenticité. Un moment hors du temps, idéal pour les amateurs de musique vivante et d’ambiances chaleureuses. .
9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com
English :
An intimate folk concert where voice, piano and guitar unite to offer a gentle, spellbinding musical interlude, full of emotion and warmth.
German :
Ein intimes Folk-Konzert, bei dem Stimme, Klavier und Gitarre zusammenkommen, um eine sanfte und bezaubernde musikalische Auszeit voller Emotionen und Wärme zu bieten.
Italiano :
Un concerto folk intimo in cui voce, pianoforte e chitarra si uniscono per offrire un intermezzo musicale delicato e affascinante, ricco di emozioni e calore.
Espanol :
Un concierto de folk íntimo donde voz, piano y guitarra se unen para ofrecer un interludio musical suave y hechizante, lleno de emoción y calidez.
