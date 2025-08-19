Saint-Aubin-sur-Mer

Concert Rossini Petite messe solennelle

Église Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Interprétée par le chœur éphémère Accords nacrés accompagné par l’orchestre symphonique Erato sous la direction de Gilles Treille et de 4 jeunes solistes. Réservation sur Helloasso

Après Mozart et son Requiem, l’association Accords nacrés présente, pour sa seconde édition, Rossini et la Petite messe solennelle. Cette oeuvre sera interprétée par le choeur éphémère Accords nacrés accompagné par l’orchestre symphonique Erato sous la direction de Gilles Treille et de 4 jeunes solistes Anaïs Delahaye, soprano Lauriane Paillet, mezzo-soprano, Arwen Tanguy, ténor et Marc-Eden Lemaire, baryton-basse.

Quand Rossini a achevé cette œuvre, il l’avait voulue intimiste par son effectif instrumental très restreint. Plus tard il finalisera un arrangement pour orchestre, c’est cette version que choisit aujourd’hui Gilles Treille, avec 43 musiciens et un chœur composé de 60 chanteurs, ces derniers préparés par Méri Mouradian cheffe de chœur.

3 concerts sont prévus sur la côte de Nacre. Le 23 juillet à Saint Aubin sur mer, le 24 juillet à Douvres la Délivrande et le 25 juillet à Luc sur mer.

La réservation des places, ouverte à partir du 18 juin, est fortement conseillée

– sur Helloasso, via le Qrcode ou

Billetterie Service location SAV Hyper U de Douvres la Délivrande (chèque ou espèces) .

Église Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 13 57 43 01

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English : Concert Rossini Petite messe solennelle

Performed by the short-lived Accords nacrés choir, accompanied by the Erato symphony orchestra conducted by Gilles Treille and 4 young soloists. Book on Helloasso

L’événement Concert Rossini Petite messe solennelle Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité