Concert Rostom Khachikian

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 15h. 12-14 Rue Saint Bazile Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Concert d’exception de Rostom Khachikian, musicien et compositeur de la bande originale du film Monsieur Aznavour .

Concert d’exception de Rostom Khachikian, musicien et compositeur de la bande originale du film Monsieur Aznavour .



Avec la troupe de danse Guiliguia de Courants d’Art Hamaskaïne et la chorale Sahak-Mesrop dirigée par Garik Kiurchian.



Réservation par mail .

12-14 Rue Saint Bazile Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 15 09 majc13@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional concert by Rostom Khachikian, musician and composer of the soundtrack to the film Monsieur Aznavour .

L’événement Concert Rostom Khachikian Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille