Concert Rostom Khachikian Marseille 1er Arrondissement
Concert Rostom Khachikian Marseille 1er Arrondissement dimanche 22 mars 2026.
Concert Rostom Khachikian
Dimanche 22 mars 2026 à partir de 15h. 12-14 Rue Saint Bazile Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Concert d’exception de Rostom Khachikian, musicien et compositeur de la bande originale du film Monsieur Aznavour .
Concert d’exception de Rostom Khachikian, musicien et compositeur de la bande originale du film Monsieur Aznavour .
Avec la troupe de danse Guiliguia de Courants d’Art Hamaskaïne et la chorale Sahak-Mesrop dirigée par Garik Kiurchian.
Réservation par mail .
12-14 Rue Saint Bazile Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 15 09 majc13@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exceptional concert by Rostom Khachikian, musician and composer of the soundtrack to the film Monsieur Aznavour .
L’événement Concert Rostom Khachikian Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille