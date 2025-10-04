Concert Rouff’Acc Orchestra et Ensemble musical de Berrwiller Rouffach
Concert Rouff’Acc Orchestra et Ensemble musical de Berrwiller
Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00
Rencontre musicale entre le Rouff’Acc Orchestra et l’Ensemble musical de Berrwiller.
Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 60 28 74 rouff.acc.orchestra@free.fr
English :
Musical encounter between the Rouff’Acc Orchestra and the Ensemble musical de Berrwiller.
German :
Musikalische Begegnung zwischen dem Rouff’Acc Orchestra und dem Ensemble musical de Berrwiller.
Italiano :
Incontro musicale tra l’Orchestra Rouff’Acc e l’Ensemble musical de Berrwiller.
Espanol :
Encuentro musical entre la Orquesta Rouff’Acc y el Ensemble musical de Berrwiller.
