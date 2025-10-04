Concert Rouff’Acc Orchestra et Ensemble musical de Berrwiller Rouffach

Concert Rouff’Acc Orchestra et Ensemble musical de Berrwiller Rouffach samedi 4 octobre 2025.

Concert Rouff’Acc Orchestra et Ensemble musical de Berrwiller

Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Rencontre musicale entre le Rouff’Acc Orchestra et l’Ensemble musical de Berrwiller.
Rencontre musicale entre le Rouff’Acc Orchestra et l’Ensemble musical de Berrwiller.   .

Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 60 28 74  rouff.acc.orchestra@free.fr

English :

Musical encounter between the Rouff’Acc Orchestra and the Ensemble musical de Berrwiller.

German :

Musikalische Begegnung zwischen dem Rouff’Acc Orchestra und dem Ensemble musical de Berrwiller.

Italiano :

Incontro musicale tra l’Orchestra Rouff’Acc e l’Ensemble musical de Berrwiller.

Espanol :

Encuentro musical entre la Orquesta Rouff’Acc y el Ensemble musical de Berrwiller.

L’événement Concert Rouff’Acc Orchestra et Ensemble musical de Berrwiller Rouffach a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach