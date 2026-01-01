Concert Roville-devant-Bayon
Concert Roville-devant-Bayon samedi 31 janvier 2026.
Concert
1780 Avenue du Général Leclerc Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Un concert est organisé par L’Association du P’tit Canal, Venez voir Monsieur Ben en duo avec Olivier Beche pour du Groove Soul & Funk.
Sur réservation et accessible seulement pour les adultes adhérents et amis.Adultes
10 .
1780 Avenue du Général Leclerc Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 72 38 24 atelierduptitcanal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert is organized by L’Association du P’tit Canal. Come and see Monsieur Ben in duo with Olivier Beche for Groove Soul & Funk.
Reservations required and open only to adult members and friends.
L’événement Concert Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-01-21 par OT DU PAYS DU SAINTOIS