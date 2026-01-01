Concert

1780 Avenue du Général Leclerc Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un concert est organisé par L’Association du P’tit Canal, Venez voir Monsieur Ben en duo avec Olivier Beche pour du Groove Soul & Funk.

Sur réservation et accessible seulement pour les adultes adhérents et amis.Adultes

10 .

1780 Avenue du Général Leclerc Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 72 38 24 atelierduptitcanal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert is organized by L’Association du P’tit Canal. Come and see Monsieur Ben in duo with Olivier Beche for Groove Soul & Funk.

Reservations required and open only to adult members and friends.

L’événement Concert Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-01-21 par OT DU PAYS DU SAINTOIS