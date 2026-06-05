Concert Roxane Ryan Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët
Concert Roxane Ryan Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët vendredi 12 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Concert Roxane Ryan
Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 3026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Embarquez pour un voyage musical avec Roxane Ryan.
Entre les plus grands standards de jazz et de blues, Roxane revit les plus gros coups de cœurs de la musique française et américaine. .
Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 22 27
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English :
L’événement Concert Roxane Ryan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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