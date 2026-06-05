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Concert Roxane Ryan Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët

Concert Roxane Ryan Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Les Sables Crêperie

Adresse : 14 Rue des Grands Sables

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : lundi 12 juin 3026

Tarif :

Clohars-Carnoët

Concert Roxane Ryan

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 3026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Embarquez pour un voyage musical avec Roxane Ryan.
Entre les plus grands standards de jazz et de blues, Roxane revit les plus gros coups de cœurs de la musique française et américaine.   .

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 22 27 

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English :

L’événement Concert Roxane Ryan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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