Concert Roxane Ryan Les Sables Crêperie Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Concert Roxane Ryan

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 3026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Embarquez pour un voyage musical avec Roxane Ryan.

Entre les plus grands standards de jazz et de blues, Roxane revit les plus gros coups de cœurs de la musique française et américaine. .

Les Sables Crêperie 14 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 22 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Roxane Ryan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS