Concert Roy Turner au casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Découvrez ce duo aux sons pop, rock et folk, plein d’énergie et de bonne humeur. Leur large répertoire va des classiques de la chanson française aux morceaux cultes anglo-saxons, des ballades intemporelles aux tubes irrésistiblement dansants…

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Discover this duo with their pop, rock and folk sounds, full of energy and good humor. Their broad repertoire ranges from French chanson classics to Anglo-Saxon cult hits, from timeless ballads to irresistibly danceable hits…

German :

Entdecken Sie dieses Duo mit Pop-, Rock- und Folkklängen, voller Energie und guter Laune. Ihr breites Repertoire reicht von Klassikern des französischen Chansons bis hin zu angelsächsischen Kultstücken, von zeitlosen Balladen bis hin zu unwiderstehlich tanzbaren Hits…

Italiano :

Scoprite questo duo dalle sonorità pop, rock e folk, pieno di energia e buonumore. Il loro ampio repertorio spazia dai classici della chanson francese ai cult anglosassoni, dalle ballate senza tempo alle hit irresistibilmente ballabili…

Espanol :

Descubra a este dúo de sonidos pop, rock y folk, llenos de energía y buen humor. Su amplio repertorio abarca desde clásicos de la chanson francesa a favoritos de culto anglosajones, desde baladas atemporales a éxitos irresistiblemente bailables…

