Concert Royal Kopek Fontevraud-l’Abbaye

Concert Royal Kopek Fontevraud-l’Abbaye samedi 23 août 2025.

Concert Royal Kopek

Parc de l’allée Ste Catherine Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23 22:00:00

2025-08-23

Une musique chic pour un concert déjanté.

La musique slave déroule toutes sortes de cadence et de mélodies entêtantes pour soutenir une étrange diva. D’une voix haute en couleur, elle tire les larmes ou dresse les poils pendant que les balalaïkas, la guitare et les chants s’affolent, descendent ou remontent inexplicablement. Une véritable montagne russe musicale qui part joyeusement en vrille tout en tenant la route, la route de l’Est, celle des contrées froides et reculées.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 23 août 2025 de 19h à 22h. .

Parc de l’allée Ste Catherine Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Chic music for a crazy concert.

German :

Schicke Musik für ein verrücktes Konzert.

Italiano :

Musica chic per un concerto pazzesco.

Espanol :

Música chic para un concierto loco.

