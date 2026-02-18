Concert Royal Republic + The Intersphere La Sirène La Rochelle

Concert Royal Republic + The Intersphere

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Royal Republic n’est pas un groupe de rock comme les autres. Ils ne se plient pas aux clichés ni aux règles du rock’n’roll.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Royal Republic + The Intersphere

Royal Republic are not your average rock band. They don’t bend to the clichés or rules of rock?n?roll.

L’événement Concert Royal Republic + The Intersphere La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-18 par Nous La Rochelle