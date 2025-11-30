Concert Rozedale Beaumont-en-Véron
Concert Rozedale
12 Rue de la Charmille Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2025-11-30
2025-11-30
Une grosse (et superbe) voix, une grosse guitare, rythmique d’airain, le Rock et le Blues seront de sortie, mais avec ROZEDALE, on n’est jamais à l’abri de (belles) surprises…
English :
A big (and superb) voice, a big guitar, an iron rhythm, Rock and Blues will be the order of the day, but with ROZEDALE, you’re never safe from (nice) surprises?
German :
Eine große (und großartige) Stimme, eine große Gitarre, ein eiserner Rhythmus, Rock und Blues sind angesagt, aber mit ROZEDALE ist man nie vor (schönen) Überraschungen sicher?
Italiano :
Una grande (e superba) voce, una grande chitarra, un ritmo ferreo, il Rock e il Blues saranno fuori, ma con ROZEDALE non si è mai al sicuro da (belle) sorprese?
Espanol :
Una gran (y soberbia) voz, una gran guitarra, un ritmo de hierro, el Rock y el Blues estarán fuera, pero con ROZEDALE, nunca se está a salvo de (agradables) sorpresas..
L’événement Concert Rozedale Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2025-11-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme