Concert ROZEDALE Fresselines

La belardière Fresselines Creuse

Depuis sa création en 2016 par Amandyn Roses et Charlie Fabert, Rozedale s’est imposé sur la scène rock et blues européenne. Avec quatre albums studio, un album live, des tournées dans dix pays et des critiques dithyrambiques de la presse spécialisée, le groupe ne passe pas inaperçu. En 2018, deux pages leur ont été consacrées dans le livre La grande histoire des meilleurs groupes français de rock’n’roll . Rozedale a également été récompensé par le Prix Révélation Cognac en 2020 et le Prix Révélation RiffX en 2022. En 2024, ils figurent dans L’Encyclopédie du Rock en France. En parallèle de ses propres concerts, Rozedale a assuré les premières parties de Ben Harper, Matthieu Chedid et Franz Ferdinand, ainsi qu’une douzaine de dates aux côtés de Louis Bertignac.

Rens 06 84 13 72 94 .

La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

