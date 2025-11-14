Concert RSKO La Cartonnerie Reims
Concert RSKO La Cartonnerie Reims mercredi 11 février 2026.
Concert RSKO
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Tout public
RSKO
Rap France
Dualité sincère
Après une année 2024 explosive, une première tournée triomphale Une Cigale et un Olympia complets RSKO annonce une tournée exceptionnelle en 2026. Originaire du 94, RSKO confirme son statut de poids lourd de la scène francophone. Sa voix douce et mélodique porte des textes profonds. On le reconnait pour ses toplines et ses mélodies qui restent en tête. Aussi discret que présent dans les projets qui comptent. Sa participation à 100% Congo de Gradur, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et du R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière.
Je kiffe ma vie, c’est ça la richesse BANGER .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert RSKO
L’événement Concert RSKO Reims a été mis à jour le 2025-11-14 par ADT de la Marne