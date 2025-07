CONCERT RUBLA DEL TINTAMAR LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Début : 2025-07-12 19:30:00

Concert de musique Latino-berbère

À travers ses compositions originales métissant la culture latino-américaine et berbère, ce trio propose un voyage euphorisant. Un spectacle construit autour de différentes langues et instruments traditionnels qui se mélangent aux sonorités électroniques des musiques actuelles. Une invitation à l’écoute et à la danse. Un chemin qui va de la poésie à la transe.

Participation libre mais nécessaire .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com

English :

Latin-Berber music concert

German :

Konzert mit lateinamerikanisch-berberischer Musik

Italiano :

Concerto di musica latino-berbera

Espanol :

Concierto de música latino-bereber

